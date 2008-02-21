Науково-практична конференція ”Проблемні питання лікування дітей”

В м. Київ, 21-22 лютого відбудеться науково-практична конференція "Проблемні питання лікування дітей" Організатори: Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. 04209, Київ, вул. Богатирська,30. Тел. (044) 412-40-58. Запрошені до участі: представники МОЗ, АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені, представники громадських організацій, ЗМІ, зацікавлені особи.

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