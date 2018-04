Лікарські трави і БАДи небезпечні для печінки

У журналі Hepatology, який видає Американська асоціація з вивчення хвороб печінки (American Association for the Study of Liver Diseases), було опубликовано дослідження щодо наслідків вживання трав і біологічних добавок. Як виявилося, при лікарських гепатитах після їх застосування частіше відзначаються несприятливі наслідки, у порівнянні з випадками після прийому зареєстрованих препаратів або спеціальних харчових добавок для бодібілдерів.

Приблизно половина дорослих жителів США приймає біологічно активні харчові добавки (БАД). За даними Національного дослідження здоров'я і харчування III (National Health and Nutrition Examination Survey III), найчастіше їх використовують освічені жінки старші 40 років. До найбільш популярних Бадів належать вітаміни, мінерали, кальцій і риб'ячий жир.

У цьому дослідженні розглядалися дані про хворих, які перебували у 8 центрах, спеціалізованих в лікуванні лікарських ушкоджень печінки, з 2004 по 2013 роки. Враховувалися всі хворі, які надходили в центр з підозрою на гострий токсичний гепатит. У підсумковій вибірці виявилося 839 пацієнтів, з яких у 130 (15,5%) пошкодження печінки були викликані БАДами, сорок п'ять чоловік брало харчові добавки для бодібілдерів, а 85 - «неспеціалізовані» БАДи. У решти 709 випадках лікарський гепатит був викликаний медичними препаратами. Протягом періоду дослідження частота ушкоджень печінки в результаті вживання харчових добавок серед усіх випадків лікарського гепатиту збільшилася з 7% до 20%. Після вживання БАДів для бодібілдерів результати були сприятливими, хоча жовтяниця могла продовжуватися тривалий час (медіана становила 91 день). При цьому гепатоцелюлярні пошкодження після прийому неспеціалізованих БАДів потребували трансплантації печінки та призводили до смерті частіше, ніж лікарські засоби (у 13% випадків порівняно з 3%).

Автори дійшли висновку, що гепатити внаслідок прийому БАДів найбільш тяжкі за своїми наслідками. Вони відзначають, що необхідний більш ретельний контроль безпеки харчових добавок з боку виробників і державних органів, що потрібні більш масштабні популяційні дослідження вживання БАДів.

remedium.ru