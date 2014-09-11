На Землю чекає найбільша з 2012 року сонячна буря

Однак по мірі наближення до Землі буря втратить більшу частину своєї сили, пише Lenta.Ru.

На поверхні Сонця сталася найбільша з 2012 року спалах, і тепер сонячна буря прямує до Землі.

Спалах стався в ніч на четвер, 11 вересня. Викинута хмара плазми летить у бік Землі зі швидкістю 4,02 мільйона кілометрів на годину і може досягти планети вже вранці 12 вересня.

Згідно зі супутниковим даними, більшість небезпечних частинок пролетять над Землею, не зачепивши її, - повідомив директор Центру Том Бергер (Tom Berger). За його словами, можна очікувати збурень в магнітному полі планети і невеликих перешкод у супутникового і радіозв'язку, але не масових відключень електроенергії.