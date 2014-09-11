Екстраверти та інтроверти використовують Facebook по-різному

Нове дослідження вчених з Університету Алабами показало: інтроверти та сором'язливі люди проводять більше часу в Facebook. Однак вони практично не діляться інформацією з друзями і знайомими, повідомляє meddaily.ru з посиланням на The Times of India. "Інтроверти і сором'язливі люди використовують Facebook більше, але вони витрачають менше часу на завантаження фотографій або додавання записів на стіни своїх друзів", - розповідає дослідник Павіца Шелдон.

Екстраверти ж насолоджуються перевагами соціальних мереж, залишаючись на зв'язку з друзями та родиною за допомогою завантаження фото і відео, а також частих оновлень статусу. Так що ті люди, які не страждають від нестачі спілкування у реальному житті, частіше використовують Facebook за призначенням.

Нагадаємо: ще одне недавнє дослідження показало: екстраверти у соціальних мережах рідше контролюють своїх партнерів і діляться подробицями свого особистого життя. Зате така поведінка властива інтровертам і людям з невротичними станами. Невротики, як правило, більш ревниві. Таким чином вони намагаються знизити тривогу, викликану стосунками.