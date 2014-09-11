Вчені з'ясували, чи заважає вік зачаттю дитини. Багато сімейних пар після 40 років не наважуються завести дитину, вважаючи, що в цьому віці досить складно і зачати, і виносити дитину. Вчені категорично не згодні з цією думкою. Відповідь дають результати відразу трьох незалежних досліджень, пише direct-press.ru.

Учені з Великобританії довели, що у 45-річному віці представники сильної статі мають настільки ж високі шанси на зачаття, як в 20-літньому. Дослідники провели вивчення матеріалів для зачаття в банках сперми і з'ясували, що якість донорського матеріалу у чоловіків до 45 років залишається високою, а це означає, що показники сперматозоїдів зі зміною віку не стають гіршими. Це дозволить збільшити вік донорів для ЕКО до 45 років.

Інша група вчених з Великобританії зацікавилася питанням, чи може жінка після 40 років зачати і народити дитину. Виявляється, може. Правда, на процес природного зачаття може піти півроку, але сьогодні і багато молодих пар витрачають стільки ж часу на успішне продовження роду. Дослідження показало, що після досягнення 40-річного віку в перший місяць активних спроб завести дитину вагітніють 25% випробовуваних. Протягом трьох місяців знаходять заповітну вагітність ще 20% учасниць дослідження. А за півроку вдається зачати дитину ще 50% жінок після 40 років. Цікаво, що для багатьох вагітність в такому віці стає несподіваною, бо у жінок склався хибний стереотип, що зачати дитинку можуть тільки з допомогою ЕКЗ.

Американські вчені зробили сенсаційне відкриття - пологи після 33 років продовжують життя матусям і дозволяють дожити до 95 років. Причому неважливо, скільки діток вже було у жінки. Щоб довести це, вчені вивчили дані про довгожителів (понад 500 сімей). Виявилося, що ті представниці прекрасної статі, які народжували після 33 років, жили довше за жінок тієї ж вікової групи, які народжували до 30 років. Вчені припустили, що здатність жінки до зачаття в такому віці вже говорить про те, що її здоров'я знаходиться на високому рівні, а організм старіє значно повільніше.

Результати наведених вище досліджень лише підтверджують той факт, що заводити дітей після 40 років можна і потрібно. Важливо відкинути всі стереотипи і зважитися на зачаття, і тоді у вашій сім'ї з'явиться маленька людина.