Риб'ячий жир позбавляє від епілептичних нападів

Низькі дози омега-3 жирних кислот, що містяться в капсулах риб'ячого жиру, здатні знижувати частоту нападів у епілептиків, яким не допомагає медикаментозне лікування. Трьох капсул риб'ячого жиру в день (близько 1080 мг омега-3 жирних кислот) достатньо, щоб з'явився позитивний ефект. Омега-3 жирні кислоти, потрапляючи в центральну нервову систему, знижують збудливість клітин головного мозку, які викликають напади, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

"Риб'ячий жир безпечний і коштує недорого. Він не тільки запобігає нападам, але й зміцнює здоров'я серцево-судинної системи", - говорить дослідник Крістофер Дегеоргио з Каліфорнійського Університету. У дослідженні взяли участь 3 групи хворих, на яких вчені випробували три різних методи. Перша група 10 тижнів приймала низькі дози риб'ячого жиру, друга - високі, а третя - плацебо. Також дослідники окремо провели випробування на 24 пацієнтах, чия епілепсія не піддавалася медикаментозному лікуванню.

У двох осіб, які пили низькі дози риб'ячого жиру, протягом 10 тижнів дослідження не було нападів. Ні в кого з учасників, що приймали плацебо або високі дози риб'ячого жиру, такого ефекту не спостерігалося. "Поки не зовсім зрозуміло, чому низькі дози корисні, а високі - ні. Проте існують докази з досліджень на тваринах, що використання високих доз контрпродуктивно", - ділиться Крістофер Дегеоргіо.