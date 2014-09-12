Які хвороби загрожують людям з четвертою групою крові

Результати дослідження були опубліковані напередодні в журналі Neurology.

Групи крові визначаються наявністю певних антигенів в мембрані еритроцитів. Четверта група крові (AB) є найменш поширеною і зустрічається приблизно у 4 % населення світу. Як показали попередні дослідження, у людей з першою групою крові знижений ризик розвитку серцево-судинних захворювань, які підвищують вірогідність виникнення проблем з пам'яттю і розвитку деменції.

Вчені з медичного коледжу при університеті штату Вермонт протягом 3,5 років спостерігали за станом здоров'я понад 30 тисяч осіб. Дані 495 осіб, у яких після початку дослідження з'явилися ознаки порушення пам'яті і когнітивного розладу, порівняли з даними 587 осіб, які не мали таких проблем.

Згідно з проведеним аналізом, люди з групою крові AB були на 82 % більше схильні до розвитку проблем з пам'яттю і мисленням, ніж люди з групою крові.

Вчені також вивчили рівень VIII-ого фактора згортання крові учасників дослідження. Як з'ясувалося, найбільш високим цей показник був у людей з четвертою групою крові. Високий рівень цього білка виявився пов'язаний з підвищеним ризиком виникнення когнітивних порушень і розладів інтелекту. Так, у людей з підвищеним рівнем цього фактора схильність до розвитку когнітивних порушень на 24 % більше у порівнянні з тими, у кого рівень VIII-ого фактора згортання крові був нижче.

«Відомо, що такі фактори, як високий кров'яний тиск, підвищений рівень холестерину і діабет збільшують ризик розвитку когнітивних порушень і деменції, - отметилаглавный автор роботи Мері Кушмэн (Mary Cushman). - Група крові пов'язана з розвитком судинних захворювань, наприклад, з виникненням інсульту. Тепер необхідно провести додаткові дослідження, щоб підтвердити отримані нами результати».

medportal.ru