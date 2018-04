В Європі конфіскували на 10 мільйонів євро підробленої «Віагри»

Поліція кількох європейських країн в ході спільної операції по затриманню злочинної групи, яка займалася розповсюдженням в Євросоюзі підробленої «Віагри», зранку 1 вересня заарештувала 12 підозрюваних, а також конфіскувала партію контрафактного препарату на суму, що перевищує 10 мільйонів євро, повідомляється в прес-релізі європейської юридичної організації Eurojust.

В операції брали участь поліцейські Австрії, Бельгії, Кіпру, Угорщини та Великобританії. В результаті, крім кількох мільйонів таблеток підробленої «Віагри», була конфіскована велика сума готівки і кілька дорогих автомобілів, включаючи моделі класу «люкс». Крім того, на банківських рахунках та вкладах підозрюваних було заморожено більше 7,5 мільйонів євро.

Контрафактні ліки імпортуються в країни Євросоюзу з Китаю і Індії і, як правило, містять неточні дозування діючих речовин і некоректний склад інгредієнтів.

Так, за даними Європейського Альянсу щодо доступу до безпечних ліків, в 2011 році були підроблені 62 відсотки препаратів, куплених через інтернет. А американська неурядова дослідна група The Center for Medicine in the Public Interest оцінила світовий обсяг трафіку контрафактних ліків на 2010 рік на 55 мільярдів євро, причому зростання за п'ять років склало 90 відсотків. Проведене в 2010 році дослідження, спонсороване фармгигантом Pfizer, показало, що тільки європейський ринок лікарського контрафакту оцінюється приблизно в 10,5 мільярдів євро.

