В Японії дозволили КД в терапії плюрипотентними стовбуровими клітинами

Вже найближчим часом новий спосіб лікування буде перевірений на першому пацієнту, пише журнал Nature. Всього в пілотному проекті візьмуть участь 6 осіб.

На відміну від ембріональних стовбурових клітин, плюрипотентні стовбурові клітини можна одержати з клітин дорослої людини, тобто пацієнтам будуть імплантуватися власні клітини, що пройшли спеціальну обробку.

У рамках підготовки до КД провідний дослідник Масайо Такахасі (Masayo Takahashi) взяла зразки шкіри у пацієнтів, які страждають вікової макулярної дегенерацією. Клітини потім були перетворені в ІПСК, здатні розвинутися в клітини пігментного епітелію сітківки. В результаті отримані клітини будуть імплантовані в пошкоджену сітківку. Очікується, що ІПСК відновлять пошкоджену поверхню і попередять розвиток сліпоти.

В доклінічних випробуваннях новий метод показав свою безпеку. Як свідчать результати, лабораторно отримані імплантати не викликали відторгнення і не мали канцерогенного ефекту.

remedium.ru