Мед ефективніший за антибіотики - учені

12:15, 12 вересня 2014
Зарубіжні новини
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Шведські вчені розібралися, чим саме мед корисний для здоров'я, і які речовини забезпечують його бактерицидні властивості. Це унікальна група з 13 молочнокислих бактерій, що потрапляють у мед з медового зобика бджіл. Про нове відкриття пише Лента.ру з посиланням на журнал International Wound Journal. В лабораторних умовах ці бактерії були випробувані на кількох небезпечних патогенних організмах: метицилін-резистентному золотистому стафілококу, синьогнійній паличці ванкоміцинорезистентному ентерококу, в числі інших. Всі ці мікроби були знищені завдяки активним з'єднанням, що виділяються молочнокислими бактеріями.

Потім вчені перейшли до дослідів поза стінами лабораторії і свіжим медом змастили незагоєні рани кількох коней (їх власники безуспішно намагалися використовувати для лікування тварин різні препарати). В результаті всі виразки вилікувалися.

На думку дослідників, секрет ефективності меду - в широкому діапазоні діючих речовин. «В антибіотиках зазвичай присутня тільки одна речовина, а 13 молочнокислих бактерій здатні підбирати потрібний "коктейль", в залежності від загрози. Багато мільйонів років вони захищають бджіл і їхній мед від шкідливих мікроорганізмів. Проте в меду, який продається в магазинах, живих бактерій немає, що дуже сильно послаблює його антимікробні властивості», - розповів один з авторів дослідження Тобіас Олофссон (Tobias Olofsson).

Тим не менш, зростаюча резистентність бактерій до антибіотиків робить медичне використання «живого» меду вкрай актуальним, відзначають вчені.

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