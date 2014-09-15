Група крові - один з факторів ризику розвитку деменції

Згідно з новим дослідженням учених з Університету Вермонта, люди з IV групою крові в літньому віці частіше страждають від проблем з пам'яттю і мисленням. IV група крові - найменш поширена, вона зустрічається лише у 4% населення Землі. У власників даної групи крові ризик розвитку слабоумства на 82% вищий, ніж у решти, розповідає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

У дослідженні взяли участь 30000 осіб. У 495 учасників були виявлені проблеми з пам'яттю і мисленням. Їх порівняли з 587 людьми без когнітивних порушень. Виявилося, у 6% учасників, які страждали від втрати пам'яті, була IV група крові.

Група крові пов'язана не тільки з когнітивними порушеннями. Вона також впливає на ризик розвитку інсульту.