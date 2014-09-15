Дитячий карієс розвивається від сварок в сім'ї

Американські вчені з'ясували, що фактором ризику захворювання карієсу є не тільки цукерки, але і несприятлива обстановка в сім'ї. Вважається, що карієс виникає за надмірного поїдання солодкого, а також через недотримання гігієни порожнини рота. Проте дослідники зі США з'ясували, що конфлікти і напружена атмосфера в сім'ї також можуть стати причиною ураження зубів у дитини, пише direct-press.ru.

Вчені спостерігали за станом зубів у дітей з 135 сімей, у тому числі неблагополучних. З'ясувалося, що у пацієнтів, які живуть у постійному стресі, карієс діагностується частіше. За час дослідження у дітей, що зазнають переживання, лікарі знайшли два уражених зуба.

Автори дослідження пояснюють таку ситуацію тим, що постійні крики викликають у дитини стрес і депресію.