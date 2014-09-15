Як позбутися тяги до солодкого

Залежність від солодкого - одна з найбільш згубних харчових звичок. Фруктоза і глюкоза, що містяться в солодощах, впливає на мозок людини і тягне до шкідливих десертів знову і знову, пише moirebenok.ua.

Експерти з Інституту Орегони під керівництвом фахівця з психології харчових розладів Соні Йокум провели дослідження, в ході якого з'ясувалося, що відмовитися від солодкого допоможе проста психологічна пастка.

З'ясувалося, що жінкам це вдається набагато частіше, оскільки вони вміють себе мотивувати. Жінки просто бачать оптимістичну перспективу в майбутньому, якщо вони зможуть відмовитися від шкідливих тістечок. «Відмовившись від солодкого, я зможу набагато швидше схуднути і надягти заповітне бікіні», - приблизно таким чином мотивує себе прекрасна стать.

І навпаки, якщо жінка боїться погладшати і захворіти на цукровий діабет, тим самим відмовляючись від солодкого, їй важче впоратися з цією харчової звичкою.

Тому, фахівці в галузі харчування радять дамам знаходити більш оптимістичну мотивацію, щоб швидше позбутися від тяги до солодкого.