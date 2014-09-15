"Мікроген" пішов з українського ринку вакцин

НВО «Мікроген» оголосив про відхід з українського ринку вакцин через неможливість своєчасної валідації виробництва, розповів РІА Новини генеральний директор виробника Петро Канигін.

«Україна перейшла на GMP, ми GMP не відповідали, тому ринок поступово втрачався, і повністю в цьому році його втратили. Події на Україні не дозволили провести заходи з валідації наших виробництв», - сказав Канигін.

Імунопрофілактичні препарати російського виробника залишилися на ринку Криму. Також Канигін уточнив, що через обмеження щодо ввезення високотехнологічного обладнання з США та Європи, «Мікроген» шукає постачальників в Китаї, Південній Кореї, Малайзії та Сінгапурі.



