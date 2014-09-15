Кількість заражених лихоманкою Ебола наближається до 5 тисяч

Від лихоманки Ебола в країнах Західної Африки, за офіційними даними, померло понад 2,4 тис. пацієнтів, було заражено майже 5 тис. Такі дані наведені в доповіді ВООЗ від 12 вересня, пише MedicalXpress.

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Найбільше хворих реєструється в Ліберії, Гвінеї та Сьєрра-Леоне. За словами голови ВООЗ Маргарет Чен, в Ліберії не залишилося лікарняних ліжок для лікування інфікованих, а епідемія поширюється з такою швидкістю, що місцева влада не встигає справлятися з напливом хворих.

Глава міжнародної організації закликала світову спільноту посилити підтримку боротьби з лихоманкою. Вона підкреслила, що особливо відчувається нестача кваліфікованих лікарів, медсестер і медикаментів.

Раніше влада Сьєрра-Леоне оголосила про намір заборонити всім громадянам країни залишатися вдома протягом трьох днів, щоб за цей час 20 тис. добровольців змогли обійти всі двори і виявити інфікованих. Представники уряду припускають, що в результаті подібних заходів кількість виявлених випадків інфекції зросте як мінімум на 20%.