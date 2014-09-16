Огрядні люди додають у вазі, якщо їх соромити - психологи

Якщо змушувати повних людей соромитися своєї ваги, це може призвести не до схуднення, а до подальшого набору зайвих кілограмів, з'ясували вчені Університетського коледжу Лондона.

Вони протягом чотирьох років спостерігали за 3 тисячами добровільних учасників експерименту. Ті з них, кого постійно дорікали за зайву вагу, в результаті у вазі лише додали.

На думку дослідників, такий результат викликаний тим, що повні люди, переживають через негативне до них ставлення, і можуть почати їсти ще більше на нервовому грунті, для відновлення душевного комфорту.

В ході дослідження, результати якого були опубліковані в журналі "Ожиріння" (Obesity), вчені спостерігали за людьми старше 50 років, вага яких варіювалася від нормальної до надмірної

Прикладами дискримінації повних людей дослідники назвали ситуації, коли до таких людей ставляться глузливо, без поваги, погано обслуговують в магазинах і принижують.

Кожен 20-й опитаний розповів про подібні випадки дискримінації. Серед тих, хто страждає сильним ожирінням, дискримінації піддався кожен третій.

Дослідники припустили, що соромити повних людей, переконуючи їх схуднути, не слід, оскільки це призведе до зворотного ефекту.

Вони вважають, що набагато ефективніше надавати таким людям підтримку та всіляко їх надихати.

Керівник проекту Сара Джексон сказала: "Немає виправдання тим, хто дискримінує повних людей черезїхню вагу. Дослідження свідчать, що люди, які відчувають дискримінацію, починають більше їсти для підняття настрою".

"В результаті стресу, викликаного дискримінацією, може підвищитися апетит. Особливо по відношенню до нездорової висококалорійної їжі. Дискримінація через вагу може також стати причиною небажання людини займатися фізичними вправами", - додала вона.

ВВС