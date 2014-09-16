Новий підхід до терапії міотонічної дистрофії 2 типу

Розроблений метод робить можливим виробляти необхідні для терапії сполуки безпосередньо в уражених клітинах. Описані принципи можна використовувати для створення лікування багатьох захворювань.

Міотонічна дистрофія 2 типу зустрічається досить рідко, перебігає відносно сприятливо порівняно з багатьма нервово-м'язовими захворюваннями. Вона характеризується міотонією (уповільненням розслаблення м'яза після скорочення, тривалим скороченням м'язів після стимуляції), слабкість проксимальних м'язів кінцівок і міалгією, нерідко у пацієнтів розвивається катаракта. В результаті успадкованих порушень у хворих є дефект РНК, присутність в її молекулах тетрануклеотидних повторів CCUG в більшій кількості, ніж в нормі. Білок MBNL1, який регулює сплайсинг, дозрівання РНК, зв'язується з молекулами РНК в області цих повторів. Утворення стійкого комплексу між дефектної РНК і білком призводить до виникнення порушень сплайсингу і розвитку міотичної дистрофії.

Автори вважають, що їх ідею можна використовувати і для лікування інших захворювань, пов'язаних з генетичними змінами і повторами в РНК. Серед них бічний аміотрофічний склероз, хорея Хантигтона і понад 20 інших станів.

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