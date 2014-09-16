Мозок може боротися з хворобою Альцгеймера - вчені

Людський мозок частково здатний компенсувати шкоду, завдану хворобою Альцгеймера на ранніх етапах, про це йдеться у новому дослідженні Nature Neuroscience.

Згідно з дослідженням, деякі люди можуть, використовуючи ресурси свого організму, підтримувати здатність думати.

Науковці сподіваються, що нове дослідження дозволить пролити світло на те, чому лише в деяких людей з ранніми ознаками хвороби вона розвивається до значних проблем із пам'яттю.

Однак, застерігають вчені, потрібні подальші дослідження, щоби зрозуміти ці процеси.

В рамках дослідження, яке проводили вчені Університету Каліфорнії, аналізували 71 дорослу людину без ознак скорочення мозкової активності.

Сканування мозку показало, що в 16 старших пацієнтів були амілоїду - скупчення білка, який вважають маркером хвороби Альцгеймера.

Всіх учасників попросили запам'ятати в подробицях серію фотографій, поки сканери досліджували їхню мозкову активність.

Потім їх просили згадати загалом і в деталях всі знімки, які вони бачили.

Обидві групи показали однаково хороші результати, але ті, в кого є скупчення амілоїду в мозку, демонстрували більшу мозкову активність для відтворення зображень в деталях.

Вчені кажуть, що це свідчить про здатність мозку адаптуватися і компенсувати шкоду, завдану білком на ранніх етапах.

Доктор Лаура Фіппс з благодійної організації Alzheimer's Research UK каже: "Необхідні довгострокові дослідження, щоб підтвердити, чи, дійсно, додаткова активність мозку, побачена в цьому дослідженні, є ознакою того, що мозок на ранніх етапах компенсує шкоду, і якщо так, то як довго мозок може боротися з цією шкодою".

Вчені кажуть, що мають зрозуміти, чому деякі люди з накопиченням цього білка краще використовують деякі частини мозку, ніж інші.

bbc.co.uk