Поза сили допоможе впоратися з хвилюванням і негативом

Звучить безглуздо, але дослідження показали: "поза сили" суттєво підвищує ваші шанси на успішне вирішення робочої ситуації.

Якщо ви хвилюєтеся з приводу майбутнього співбесіди або напруженої зустрічі на роботі, можливо, варто освоїти вміння контролювати мову ваших рухів, або невербальні сигнали вашого тіла.

"Від нас самих залежить, чи зможемо показати себе з кращого боку", - вважає Емі Кадді, доцент в Гарвардській школі бізнесу і автор книги "Досягніть успіху. Як тіло визначає свідомість".

Природа людини така, що її настрій безпосередньо позначається на міміці та жестах, стверджує Кадді. Згідно з даними лабораторних експериментів, змінюючи положення тіла, ми можемо впливати на біохімію організму з тим, щоб відчувати більшу впевненість в собі і контролювати ситуацію.

У рамках одного дослідження довільно вибраних випробовуваних просили прийняти "позу сили" (наприклад, із застиглими в енергійному русі руками), або "слабку позу" (сгорбиться або схрестити руки). Здавши зразок слини для встановлення початкового гормонального фону, учасники експерименту залишалися на дві хвилини в кімнаті, не міняючи пози.

Аналіз зданих повторно зразків слини показав, що "пози сили" збільшували рівень тестостерону на 20%, а рівень кортизолу знижували на 25%. Тестостерон безпосередньо пов'язаний з упевненістю в собі, а кортизол - зі стресом. "Пози слабкості" надавали протилежний ефект: тестостерон знижувався на 10%, кортизолу підвищувався на 15%.

На думку Кадді, головне - прийняти необхідну позу до того, як ви опинитеся в ситуації, що вимагає, щоб ви справили враження на співрозмовника. Не варто надувати щоки або активно жестикулювати руками перед носом у вашого начальника.

Згідно з науковими даними, навіть нетривале перебування в "позі сили" може помітно розкрити ваші лідерські риси і надати вашим словами більшу значимість.

Численні факти свідчать про те, що подібна поведінка нерідко допомагає впоратися з депресією. За словами деяких людей, "сильні пози" охороняють їх від негативних почуттів.

Емі Кадді приходить до несподіваного висновку: аналогічні принципи застосовні і у світі цифрових технологій, наприклад, у віддаленій роботі. Скажімо, якщо вибрати собі в якості аватара високого і сильного персонажа, можна одержати перевагу в онлайн-переговорах або суперечці, вважає вона.

Якщо практикувати "сильні пози" на роботі, це може стати першим кроком до контролю над тим, що відбувається в офісній життя - на рівні рухів.

bbc.co.uk