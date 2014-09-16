Щастя дружини - головна складова міцного шлюбу

Психологи вже довгий час намагаються знайти ключ до щасливого сімейного життя. І, мабуть, їм це нарешті вдалося. Головне - задоволеність дружини. Саме її благополуччя значно впливає на загальний стан справ, пише meddaily.ru з посиланням на Tech Times. Це було доведено на прикладі 400 пар (одному з подружжя був мінімум 60 років, а тривалість шлюбу складала в середньому 39 років).

Вчені оцінили якість шлюбу, дослідивши ставлення подружжя один до одного. Задавалися питання щодо самого ставлення до чоловіка, чи цінує друга половина першу, чи розуміє її почуття. Також добровольці повинні були вести щоденник, в якому вимагалося описувати рівень щастя протягом доби.

Виявилося, що пари, в цілому мали високий рівень задоволеності від життя. Тобто сам по собі тривалий шлюбний союз був якось з цим пов'язаний. При цьому чоловіки почували себе краще, якщо їх дружини позитивно дивилися на шлюб. Грубо кажучи, коли дружина щаслива, щасливий і чоловік.

Жінок засмучувала хвороба чоловіка, а от чоловіки не ставали нещасними через хворобу дружини. Все просто: жінки дбають про чоловіків, і хвороба створює додатковий стрес. У свою чергу, хворих дружин нерідко лікують не чоловіки, а дочки.