5 продуктів, яких не можна їсти на роботі

Вчені з Університету американського штату Флорида (University of Florida) визначили найбільш "підступні" із традиційних продуктів, які зазвичай використовують співробітники офісів для підтримки сил протягом робочого дня.

1. Банани. Банани, а також гарбузове насіння і м'ясо риби палтус дуже багаті на магній. Цей елемент вкрай необхідний організму, але при надходженні його в кров з їжею відбувається розслаблення всіх м'язів, що загрожує появою почуття втоми і розвитком сонливості.

2. М'ясо та м'ясні продукти: стейки, гамбургери, бутерброди з копченостями тощо. Так зване червоне м'ясо (в даному випадку свинина і яловичина) і тим більше страви з рубленого м'яса завжди містять чималу кількість жирів. На їх метаболізм організму потрібна велика кількість енергії, що також загрожує появою сонливості. Найкращим вибором в цьому випадку буде червона риба - 2-3 скибочки лосося забезпечать приплив сил.

3. Вишні та червоні черешні. Смачні низькокалорійні, багаті глюкозою, фруктозою, вітамінами вишні і черешні здаються ідеальним вибором для підтримки сил, але їх підступність полягає в тому, що в цих фруктах багато мелатоніну. Підвищення рівня мелатоніну в крові викликає сильну сонливість - за цієї причини багато дієтологи рекомендують людям з порушеннями сну на ніч їсти вишні або пити вишневий сік.

4. Цукерки та кондитерські вироби. Цукор, що міститься в солодощах, викликає підвищену секрецію інсуліну, який у свою чергу ініціює секрецію амінокислоти триптофану до головному мозку. Триптофан також викликає сильну сонливість.

5. Кава. Чашка кави дійсно забезпечить підйом працездатності, але не більш ніж на годину або півтора. Потім почнеться неминуче зниження тонусу нервової системи і розвиток сонливості. Каву можна використовувати для підтримки високої працездатності в офісі, якщо застосовувати простий прийом: з ранку пити його невеликими порціями, так щоб забезпечити до 13:00 та 14:00 надходження в організм 200-300 мг кофеїну (це 2-3 чашки еспресо). Тоді тонус головного мозку буде зберігатися набагато довше.

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