Доведена ефективність ранньої терапії аутизму

За результатами пілотного дослідження було визначено, що якщо при перших ознаках розладів аутистичного спектру у дітей у віці від 6 до 15 місяців почати лікування, то до 2-3 років значно зменшуються прояви захворювання і відсутня затримка в розвитку. Гарні результати були отримані у 6 з 7 дітей.

У дослідження були включені семеро дітей з вираженими проявами розладів аутистичного спектру. Ретельне обстеження виключало ситуацію, коли дитина тільки розвивається повільніше за однолітків. Всі діти, включені в дослідження, не говорили і не використовували міміку і жести для взаємодії з оточуючими.

Лікування було засноване на принципах позитивного підкріплення правильної поведінки, що вже показало хороші результати у дітей старшого віку. Батьків навчали взаємодії з дітьми, такої, щоб приверталася увага дитини до осіб дорослих і їх голосів, збільшувати частоту взаємодій, на які дитина реагує позитивно. Батьки повинні були імітувати звуки, що видаються дитиною, і використовувати іграшки не тільки для ігор, як таких, але і для підтримки комунікації. Лікування починалося відразу після включення в дослідження. Всього було проведено 12 сеансів навчання.

У віці трьох років діти, що пройшли лікування, значно відрізнялися від дітей, підходили для участі в дослідженні, батьки яких відмовилися від втручання. У шести з семи учасників мовні навички і здібності до навчання відповідали віковій нормі. У дітей з групи порівняння була виражена затримка розвитку навичок. При цьому у дітей-учасників все ж спостерігалися деякі прояви розладів аутистичного спектру у порівнянні з дітьми із груп порівняння, у яких характер розвитку був звичайним.

Автори вважають результати свого невеликого пілотного дослідження дуже суттєвими, тому що завдяки нескладному і безпечного втручанню вдалося запобігти розвиток інвалідизуючого стану у значної кількості дітей-учасників.

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