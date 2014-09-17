Як впливає вживання алкоголю під час вагітності на здоров'я дитини

Виявилося, що періодичне вживання алкоголю під час вагітності є чинником ризику гіперактивності і порушень уваги.

У роботі використовувалися дані з популяційного дослідження батьків і дітей Ейвона (Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC)), яке проводиться університетом Брістоля і включає в себе більше 14000 жінок, які були вагітні з квітня 1991 по грудень 1992. Дослідження продовжується в даний час.

Періодичне вживання алкоголю визначили як вживання чотирьох і більше одиниць алкоголю на добу хоча б один раз протягом вагітності. Чотири одиниці алкоголю на добу відповідають двом стандартним келихах вина або двом кухлям пива або сидру. Жінки опитувалися на 18 та на 32 тижні вагітності, коли дитина досягала віку 5 років. У віці 11 років вчителі та батьки заповнювали опитувальник, що оцінює психічне здоров'я дитини, а успішність за результатами випускного іспиту з молодшої школи (primary school).

Четверта частина жінок повідомила про періодичне вживання алкоголю хоча б один раз протягом вагітності. Половина з цих жінок повідомили, що вживали не менше 4 одиниць алкоголю один або два рази протягом місяця перед опитуванням. Більшість жінок, які вживали алкоголь за даними опитування в 18 тижнів, повідомили про це і в 32 тижні вагітності.

При аналізі даних виділялися саме жінки, які вживали алкоголь епізодично.

Виявилося, що навіть при періодичному вживанні спиртних напоїв протягом вагітності у дітей відзначаються гіперактивність і порушення уваги. Характер вживання алкоголю матерями при досягненні дітьми віку 5 років ніяким чином не був асоційований з поведінкою та успішністю у віці 11 років, що доводить несприятливий пренатальний вплив.

Автори дослідження відзначають, що необхідно ретельно інформувати вагітних про можливі наслідки навіть одноразового вживання надмірної кількості алкоголю.

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