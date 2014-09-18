Жирні молочні продукти - універсальний захист від діабету

Якщо ви хочете захистити себе від діабету, потрібно включити в раціон молочні продукти з підвищеною жирністю. Як показало дослідження, слід споживати по 8 порцій сиру, масла, молока, вершків, а от від знежирених продуктів краще відмовитися, пише meddaily.ru з посиланням на The Telegraph.

Жири з молочних продуктів корисніші інших насичених жирів. І саме вони можуть робити позитивний ефект. Вчені спеціально порівнювали людей, що споживали по 8 порцій молочних продуктів в день, і людей, що споживали максимум одну порцію. Перша група на 23% рідше стикалася з діабетом 2 типу.

Одна порція передбачала 200 мілілітрів молока або йогурту, 20 грамів сиру, 25 г вершків або 7 грамів масла. Загалом у дослідженні взяли участь приблизно 27000 осіб 45-74 років. За ними стежили 14 років. І протягом цього періоду близько 3000 зіткнулися з діабетом. Виявилося, 30 мілілітрів вершків, які випиваються в день, знижували ризик на 15%, а 180 мл йогурту - на 20%. Продукти з низьким вмістом жиру не допомагали уникнути діабету.