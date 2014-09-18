Рис на вечерю допоможе швидко заснути і добре виспатися

На думку японських вчених, якщо ввечері з'їсти велику порцію рису, міцний сон забезпечений. А от макарони, навпаки, завадять заснути, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. При цьому білий хліб, млинці і піца ніяк не впливають на сон.

Взагалі продукти з високим Глікемічним індексом (ГІ) як рис пов'язані з міцним сном. Такі продукти вивільняють у кров цукор швидко. І раціон з високим ГІ може впливати на сон.

Ефект рису було проаналізовано на прикладі 1164 чоловіків і 684 жінок. Враховувалися якість сну, час, необхідний людині, щоб заснути після вимикання світла, тривалість сну, наскільки людина відпочивала, як часто прокидалася, чи пила ліки і яким чином почувала себе вдень.

Виявилося, люди, які споживали багато рису, мали хороші показники сну. Зокрема, вони спали довго.