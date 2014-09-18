Чай з медом захистить очі від комп'ютера

Чай з медом допоможе вберегти очі від шкідливого впливу комп'ютера, - запевняють американські офтальмологи. Якщо вам щодня доводиться працювати в таких умовах, то напій просто необхідний, пише newss.net.ua.

Крім того, медики нагадують: після кожної години, проведеної за комп'ютером, варто влаштовувати перерви хоча б на 15 або 20 хвилин. І «перерва» - не значить «зайти на інший сайт». Потрібно дійсно відірватися від монітора! Зрештою, цього часу вистачить для того, щоб зробити собі ароматний чай і випити його.

Однак, як і в будь-якому іншому випадку, таким чаєм не варто захоплюватися, інакше не буде ніякого позитивного впливу. Дві-три чашки на день чаю з медом буде достатньо. В ідеалі чай повинен бути зеленим.

До речі, пам'ятайте про те, що розмішувати мед в гарячому чаї не можна, оскільки його молекули в такому випадку розпадаються не найкориснішим для організму способом. Чай повинен бути теплим, не окропом.

Такий напій не тільки допоможе очам, але і взагалі принесе багато користі організму, нормалізує тиск, зніме набряклість і т.д.