На боротьбу з лихоманкою Ебола необхідно $1 млрд - ВООЗ

У заяві ВООЗ йдеться, що на оплату праці медичних працівників, придбання медикаментів та обладнання для лікування інфікованих потрібно 987,8 млн доларів, пише ВВС. Тільки 23,8 млн доларів необхідні для оплати послуг з поховання та придбання спеціальних похоронних мішків.

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Нагадаємо, що місяць тому ВООЗ запитувала тільки 100 млн доларів, таким чином, необхідна сума зросла в 10 разів. Як розповів координатор ООН по боротьбі з епідемією Девід Набарро (David Nabarro), багаторазове збільшення необхідної суми пов'язано з швидким поширенням захворювання і масштабністю вжитих заходів.

За останніми даними, із майже 5 тис. інфікованих вірусом лихоманки Ебола, померло трохи менше 2,5 тис. осіб. Максимальна кількість жертв зафіксовано в Ліберії - 1,3 тис.