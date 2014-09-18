Розроблено перший тест для виявлення клінічної депресії за аналізом крові

У Північно-Західному Університеті (Іллінойс) розробили перший тест, за допомогою якого стало можливим виявлення за аналізом крові наявності клінічної депресії.

У дослідженні точності нового тесту взяли участь 32 пацієнти у віці 21-79 років, у яких раніше була діагностована клінічна депресія, а також 32 здорових добровольців. В учасників були взяті зразки крові для визначення рівня маркерів депресії до і після 18-тижневої когнітивно-поведінкової терапії.

За словами вчених, новий тест є першим біологічним індикатором ефективності когнітивно-поведінкової терапії.

Дослідники підкреслюють, що новий тест здатний визначити потенційну ефективність когнітивно-поведінкової терапії для кожного пацієнта індивідуально. Це стало можливим після виявлення патернів рівнів маркерів депресії, які впливають на реакцію пацієнта на терапію.

Визначення стану пацієнта здійснюється шляхом вимірювання рівня дев'яти РНК-маркерів у крові: ADCY3, DGKA, FAM46A, IGSF4A/CADM1, KIAA1539, MARCKS, PSME1, RAPH1 і TLR7.

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