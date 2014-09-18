Білок захищає від гіпертонії

Упор на білок в раціоні справляє позитивний ефект, вважають співробітники Бостонського університету. За їх даними, люди, які дотримуються харчування з високим вмістом білка, мають знижений ризик розвитку високого кров'яного тиску, на відміну від тих, хто їсть менше білка.

Як зазначає meddaily.ru з посиланням на "Росбалт", висновок був зроблений після 11 років досліджень 1360 здорових людей. Учених цікавило, чи існують фактори, що підвищують у цих людей кров'яний тиск. Вони довели: вживання тваринних і рослинних білків було пов'язане з більш низькими значеннями артеріального тиску.

Так, приблизно 102 грами білка дозволяли знизити ризик високого тиску на 40% порівняно з людьми, що споживали близько 50 грамів. 102 грами - це чотири стейки з яловичини, п'ять курячих грудок або десять банок нуту. Амінокислоти, що містяться в білкових продуктах, дозволяли розширити судини і понизити тиск.

Крім яловичини і курки, вчені радять їсти індичку, рибу (тунець і лосось), різні сорти сиру з низьким вмістом жиру (наприклад, Моцарелла), свинячу корейку, тофу, квасолю, яйця, йогурт, молоко, горіхи і насіння.