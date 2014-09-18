Кращий сніданок для осіннього ранку

З наближенням холодного сезону багато хто може відчути, що організм частіше починає “вимагати” їжі. Щоб зберегти талію в ті місяці, коли рівень фізичної активності природним чином знижується, а апетит зростає, – фахівці радять ретельніше вибирати продукти для свого раціону, пише 7days-ua.com.

Вчені з Університету Міссурі рекомендують звернути увагу на курячі яйця. Страви з них фахівці вважають ідеальним варіантом для сніданку, особливо для тих, хто схильний до повноти і змушений весь час стежити за вагою.

“Споживання протеїнів вранці призводить до того, що пізніше протягом дня у людей не виникає почуття гострого голоду, з-за якого вони їдять жирну або багату на цукор їжу”, – пояснили представники кафедри харчування та фізіології Університету Міссурі.

Цікаво те, що, за словами фахівців, яєчня, ще не так давно сприймалась як одне з традиційних страв сніданку, останнім часом стала здавати позиції, попит на неї падає. Пов’язано це з тим, що люди “об’їлися” та їхні гастрономічні запити стають все більш витонченими, чи це наслідок повального захоплення фаст-фудом, невідомо.

Між тим, “банальні” курячі яйця є одним з кращих продуктів харчування на столі людини. Дослідження, що проводилося медиками з Міссурі, показало, наприклад, що у людей, які снідають вранці, активізуються ділянки мозку, які відповідають за мислення. Крім того, фахівці встановили, що у любителів яєчні і омлетів більш активні ділянки головного мозку, які контролюють апетит. Завдяки цим зонам мозку, зокрема, перед сном не виникає відчуття голоду, яке змушує багатьох людей наїдатися на ніч.

Час від час урізноманітнювати сніданок з яєчнею можна теплою молочною каша, жирним сиром зі сметаною. Сніданок восени пропускати ніяк не можна: організм в паніці почне відкладати в запасні жири кожну крихту навіть від самої дієтичної їжі.