Жінкам потрібно приймати калій для продовження життя

Жінці потрібно приймати калій для продовження життя. Вчені з'ясували, що жінкам в період після настання менопаузи необхідно вживати калій. Цей корисний елемент знижує ризик розвитку інсульту і загальний ризик передчасної смерті у жінок в постменопаузі, пише svit24.net.

Дослідження проводилося при медичному коледжі Альберта Ейнштейна в Бронксі, США.

В ході експерименту вчені спостерігали за станом здоров'я 90 тисяч жінок після 50 років протягом 11 років. Фахівці ретельно аналізували кількість геморагічних та ішемічних інсультів, а також вивчали раціон харчування учасниць дослідження.

Виявилося, що середній рівень калію, вживаного жінками за день, досягає 2611 мг, а достатня кількість цього компонента в раціоні харчування знижує ризик інсульту на 12-16 відсотків.

Крім того, у жінок, які не потерпали від проблем з тиском і споживали достатню кількість калію, ризик інсульту знижувався на 21-26 відсотків.

У добровольців, які вживали максимальну кількість калію, ризик смерті був нижче на 10 відсотків.