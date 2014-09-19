Як позбутися підшкірного жиру

Жир з живота прибрати найскладніше, і багато людей в прямому сенсі морять себе голодом, щоб позбавитися від зайвої ваги в цій частині тіла. Насправді куди більш ефективним буде не голодування, а вживання спеціальних жироспалюючих продуктів, пише ladyhealth.com.ua.

Додайте в свій раціон ячмінь і овес, фрукти, овочі, а також знежирене молоко і йогуртякі, це допоможе спалити жир на животі. До раціону слід включити рис і пасту, але ячмінь і овес особливо ефективні. Завершіть робочий день чашкою зеленого чаю, який допоможе не тільки захистити себе від раку і хвороб серця, але і втратити на 7,4% більше жиру на животі. Правда, це відноситься тільки до тих людей, які дотримуються ще і помірних фізичних навантажень.

У яйцях є білок, а на білковій дієті люди втрачають на 38% більше жиру на животі, ніж на вуглеводній. Крім того, білки допоможуть зберегти м'язову масу при схудненні.