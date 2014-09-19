Чим правильно «заїдати» стрес

У багатьох людей, під час депресії або просто поганого настрою, є звичка їсти, щоб відволіктися. До того ж, такий прийом їжі - це, як правило, щось дуже смачне і шкідливе і, звичайно ж, калорійне. Пише mamainfo.com.ua.

Але вчені зацікавилися цією проблемою, і знайшли вихід. Вони запропонували ті продукти, які не приносять вам шкоду, на відміну від тих, які ви звикли їсти в стресових ситуаціях. А значить, підібравши правильне меню, можна отримати потрібні для організму речовини, які компенсують вам їх нестачу, поліпшити зовнішній вигляд і скинути зайву вагу.

Список продуктів від стресу:

Вітамін С дуже добре допомагає в боротьбі зі стресом, а значить - їжте більше ягід, а не цукерок.

Лосось - досить жирна риба, але в ній міститься така кількість життєво необхідних речовин, що відмовлятися від неї - нерозумно. Якщо ви ще не включили її в свій раціон - буде корисно це зробити.

Апельсини теж дуже корисні і поправитися від них ви не зможете, але ви зможете отримати гарний настрій, адже цьому сприяють вітаміни і мікроелементи, що містяться в них.

Є й продукти, які перешкоджають тому, що шлунок всмоктує в себе жири - це авокадо.

А посприяти хорошому стану серця і відновити імунітет вам допоможе мигдаль.