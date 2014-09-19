За 20 років дитяча смертність у світі впала майже вдвічі

Темпи середньорічного зниження прискорилися, а в деяких країнах навіть потроїлися, але загального прогресу все ще недостатньо для досягнення глобальної цілі щодо скорочення до 2015 року смертність дітей віком до 5 років на дві третини.

Згідно з новими оцінками доповіді «Рівні і тенденції дитячої смертності» 2014 року, в 2013 році 6,3 мільйона дітей у віці до 5 років померли від причин, які значною мірою можна попередити. Це приблизно на 200 000 менше, ніж у 2012 році, але все ще означає, що щодня відбувається близько 17 000 випадків смерті дітей.

«В області зниження дитячої смертності досягнуто вражаючого прогресу і дані свідчать про те, що він можливий навіть в країнах з дуже обмеженими ресурсами, - заявив Міккі Чопра (Mickey Chopra), керівник глобальних програм охорони здоров'я ЮНІСЕФ. - Країни в кожній частині світу нарощують темпи забезпечення перевірених, ефективних за витратами заходів для їх застосування там, де вони будуть сприяти порятунку численних життів».

У 2013 році 2,8 мільйона новонароджених дітей померли протягом першого місяця життя, що становить 44% всіх випадків смерті дітей в віці до п'яти років. Близько двох третин цих випадків смерті сталися всього лише в 10 країнах. Незважаючи на те, що кількість випадків смерті новонароджених дітей зменшилася, прогрес йшов повільніше порівняно зі зниженням загальних показників смертності дітей у віці до 5 років.

У червні цього року ВООЗ, ЮНІСЕФ і партнери випустили перший в історії глобальний план ліквідації до 2035 року випадків запобігання смертності новонароджених дітей та мертвонароджуваності. План дій «Кожен новонароджений» закликає всі країни вжити заходів для забезпечення основних, ефективних за витратами медико-санітарних послуг, зокрема, під час пологів і в перинатальний період, а також для маленьких та хворих дітей.

ВООЗ