Вага і зріст новонародженого зумовлюють його психічне здоров'я

Вчені стверджують, що помітні відмінності у вазі і зрості новонароджених від середніх показників можуть бути прогностичним фактором ризику розвитку серйозних психічних розладів, включаючи аутизм і шизофренію. Але, на щастя, такий ризик не дуже великий, пише health-ua.org.

Дані, отримані дослідниками з Данії, співробітниками столичного університету (University of Copenhagen), служать наочним підтвердженням мудрості виразу «золота середина».

Автори виявили, що чим більше зріст і вага новонародженого відрізняються від середнього показника по країні, тим вищий у нього ризик розвитку розладів аутистичного спектру у дитинстві або шизофренії в більш старшому віці.

Автори стверджують, що перевищення середніх показників зросту новонароджених (52 см для Данії) було пов'язане зі збільшеним ризиком розвитку аутизму. Так, наприклад, у новонародженого, зріст якого становить 54 см, ризик розвитку розладів аутистичного спектру підвищується на 20% порівняно з немовлям, чий зріст не перевищує 52 см.

А «недостача» у зрості подібним чином була пов'язана з підвищеним ризиком розвитку шизофренії.

Датські вчені також виявили аналогічний зв'язок між масою тіла новонародженого і ризиком розвитку у нього в майбутньому психічних розладів.

У дітей зі значною вагою при народженні був підвищений ризик розвитку аутизму, а у дітей з недостатньою масою тіла підвищувався ризик розвитку шизофренії.