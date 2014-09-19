ООН оголосила вірус Ебола загрозою миру і безпеці

Всі 15 членів Ради Безпеки ООН одноголосно проголосували за резолюцію, що оголошує вірус Ебола світовою загрозою миру і безпеці.

Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, Радбез закликає всі країни світу допомогти в боротьбі з епідемією в Західній Африці.

У резолюції також міститься рекомендація до африканських держав зняти обмеження на кордонах з країнами, які постраждали від Еболи, бо вони лише сприяють ізоляції цих країн і підривають зусилля у боротьбі з вірусом.

Читайте такожООН має намір заснувати спеціальну місію для боротьби з лихоманкою Ебола

Рада Безпеки ООН вперше в історії провела засідання, присвячене загрозі здоров'ю людей.

За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, від лихоманки Ебола вже померли понад 2,6 тис осіб.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня ООН заявила про намір створити спеціальну місію з боротьби з поширенням смертельного вірусу Ебола.

Крім того, ООН також планує створити спеціальний фонд, кошти з якого будуть спрямовані на боротьбу з поширенням лихоманки.

Епідемія почалася в Західній Африці в грудні 2013 року. На сьогодні випадки зараження вірусом Ебола вже зареєстровано в Ліберії, Сьєрра-Леоне, Гвінеї, Нігерії, Демократичній Республіці Конго і Сенегалі. Смертність від лихоманки становить 53%.

Ефективної вакцини проти вірусу поки що не існує. ВООЗ визнала етичним використання експериментальних ліків для лікування хвороби.

ООН передбачає, що до кінця року кількість хворих може досягти 20 тисяч.