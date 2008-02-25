”Mедвін: ЕкспоСтомат”
11:40, 25 лютого 2008Зарубіжні новини
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В м. Київ, вул. Фізкультури, 1. Експоцентр " Спортивний", 26-29 лютого відбудеться XXХVІХ міжнародна спеціалізована виставка " Mедвін: ЕкспоСтомат"
Організатори: Виставкова компанія "МЕДВІН". 04205, Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 12Е, оф. МЕДВІН. Тел/факс (044) 501-03-44, 501-03-42, 501-03-66
Запрошені до участі: представники з Росії , Білорусі, МОЗ України, АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені, представники громадських організацій, ЗМІ.
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