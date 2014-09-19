Чим небезпечні замінники цукру

Штучні замінники цукру потрібні не тільки охочим схуднути, але і хворим на цукровий діабет. Ці речовини не містять калорій: ми не можемо їх переварити і отримати з них енергію. На перший погляд, користь замінників цукру наявності: і солодко буде, і не потовштішаємо, і здоров'я збережем. Однак кілька років тому почали з'являтися дані, що люди, які приймають цукрозамінники,схильні до ожиріння.

Вчені з Інституту Вейцмана в Ізраїлі вирішили перевірити, як впливають підсолоджувачі на обмін глюкози у мишей. Вони тварин поділили на кілька груп. Одні отримували воду тільки з глюкозою, інші - з глюкозою і одним із трьох її замінників (аспартам, сахарин, сукралоза). Через 11 тижнів такої дієти дослідники виміряли у всіх гризунів толерантність до глюкози: дали напій з високим вмістом цукру, а потім кілька годин поспіль брали аналізи на рівень глюкози в крові, оцінюючи, наскільки швидко інсулін "вижене" нову глюкозу з крові. Результати тесту говорили про те, що у мишей, які пили воду з підсолоджувачами, була сильна інтолерантність до глюкози, а це ознака метаболічного синдрому і діабету.

Чому підсолоджувачі погіршували обмін речовин? Швидше за все, справа в бактеріях кишечника. Замінники цукру, не переварюючи, проходять через шлунок і потрапляють в кишечник, де впливають на мікрофлору. Зокрема, аналізи показали, що у мишей, які пили воду з замінниками цукру, було збільшено число тих бактерій кишечника, наявність яких пов'язують з ожирінням.

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