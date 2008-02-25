”Художня реставрація зубів”

В м. Київ, вул. Бердичівська, 1. Тел. (044) 455-99-57, 29 лютого - 1 березня відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю "Художня реставрація зубів" Організатори: Асоціація стоматологів України. Національна медична академія після-дипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України Запрошені до участі: представники з Росії , МОЗ України, АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені, представники громадських організацій, ЗМІ.

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