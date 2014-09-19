У лікарнях Черкащини пролікувалися 70 учасників АТО

У лікарнях Черкаської області станом на 19 вересня пролікувалися 70 учасників АТО.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Департаменту охорони здоров'я Черкаської облдержадміністрації, до закладів охорони здоров'я області звернулись 70 чоловіків, які брали участь в антитерористичній операції на сході України.

Станом на 19 вересня лікування у лікувально-профілактичних закладах області продовжують 23 особи. Усім воїнам надається безкоштовна своєчасна медична допомога відповідно до галузевих стандартів.

За інформацією Департаменту, в Черкаському обласному госпіталі для інвалідів розпочалися роботи зі створення Центру медичної реабілітації учасників антитерористичної операції. Незважаючи на ремонт, госпіталь вже пролікував 3 учасників АТО з області та продовжує лікувати ще 9-ох бійців АТО.

Відкриття Центру медичної реабілітації учасників АТО має відбутися у жовтні.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Черкасах на базі обласного госпіталю для ветеранів війни розпочато створення реабілітаційного центру для учасників бойових дій у зоні проведення АТО. Реабілітаційний центр облаштують на окремому поверсі госпіталю і нададуть необхідне медичне обладнання.