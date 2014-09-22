Виявлено ще один онкоген, активується сонячним світлом

Дослідницька група з Медичної школи при Стенфордському університеті (Stanford University School of Medicine)виявила і описала невідомий раніше онкоген, що активується під дією ультрафіолету. Автори припускають, що саме цей онкоген сприяє розвитку плоскоклітинного раку в значній частці випадків захворювання і служить причиною деяких меланом.

Читайте такожЗахворюваність на меланому у Великій Британії за 40 років зросла в 5 разів

Вчені під керівництвом Пола Хаварі (Paul Khavari) з'ясували, що дія ультрафіолету викликає утворення точкових мутацій в гені KNSTRN, що бере участь у процесі клітинного поділу. Продукт цього гена відповідає за розподіл ДНК при розмноженні клітин. Мутації, що зачіпають цей ген, були виявлені після полноекзомного секвенування (аналіз послідовностей, які транскрибуються на матричну РНК) в 17% біоматеріалу від випадків плоскоклітинного раку шкіри, та у 5% при меланомі. При таргетном секвенуванні, мутації були виявлені у 19% пухлин. Для інших форм раку подібні мутації були характерні, вони відзначалися тільки при онкологічних захворюваннях шкіри.

Читайте такожУ лікарнях Ізраїлю проводять випробування революційного препарату від меланоми

Автори пояснюють, що ультрафіолет стає причиною виникнення пошкоджень ДНК. Помилки в процесі репарації цих пошкоджень і ведуть до появи точкових мутацій, які можуть успадковуватися, стаючи надалі причиною розвитку онкологічних захворювань.

У цьому ж дослідженні було виявлено ще декілька мутацій (TP53 і CDKN2A), роль яких у розвитку пухлин, пов'язаних з впливом сонця, було відомо і раніше.

Вчені підкреслюють важливість захисту від сонця - слід своєчасно користуватися спеціальними засобами і уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями. Автори попереджають, що навіть одинична мутація, що виникла під дією ультрафіолету, може призвести до катастрофічних наслідків.

remedium.ru