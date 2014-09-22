Рейтинг світових систем охорони здоров'я: лідирує Сінгапур
Агентство Bloomberg опублікувало другий щорічний рейтинг ефективності системи охорони здоров'я. У рейтинг потрапила 51 держава з населенням не менше п'яти мільйонів осіб і ВВП на душу населення не менше п'яти тисяч доларів, і тривалістю життя - не менше 70 років.
При розрахунку місця в рейтингу враховувалася тривалість життя, витрати на охорону здоров'я у відсотках від ВВП на душу населення, а також зміни у цих показниках у порівнянні з минулим роком.
Серед арабських країн лідирують ОАЕ (9-е місце), в Європі - Італія (3-е місце). Росія вперше потрапила в рейтинг і зайняла останнє місце. Ізраїль виявився сьомим, втративши три позиції порівняно з 2013 роком.
Топ-10 країн з ефективними системами охорони здоров'я:
1. Сінгапур
2. Гонконг
3. Італія
4. Японія
5. Південна Корея
6. Австралія
7. Ізраїль
8. Франція
9. ОАЕ
10. Велика Британія.
Слід зазначити, що США в рейтингу займають лише 44-е місце, поступившись, наприклад, Білорусі, яка виявилася 42-ю. Втім, у 2013 році США були 46-мі. За США слід Болгарія, Іран, Колумбія, Алжир, Азербайджан, Бразилія і Росія.
Тривалість життя в Ізраїлі становить 81,7 років, в Росії - 70,5 років, США - 78,7, Ірані - 73,8, Білорусі - 72,1.