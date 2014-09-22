Білкові продукти захищають від гіпертонії

Білковий раціон справляє позитивний ефект, вважають співробітники Бостонського університету. За їхніми даними, люди, які дотримуються харчування з високим вмістом білка, мають знижений ризик щодо високого артеріального тиску, на відміну від тих, хто їсть менше білка.

Висновок був зроблений після 11 років досліджень 1360 здорових людей. Учених цікавило, чи існують фактори, що підвищують у цих людей артеріалььний тиск. Вони довели: вживання тваринних і рослинних білків було пов'язано з більш низькими значеннями артеріального тиску.

Так, приблизно 102 грами білка дозволяли знизити ризик щодо високого тиску на 40% порівняно з людьми, що споживали близько 50 грамів. 102 грами - це чотири стейки з яловичини, п'ять курячих грудок або десять банок нуту. Амінокислоти, що містяться в білкових продуктах, сприяють розширенню судин і зниженню артеріального тиску.

Крім яловичини і курки, вчені радять їсти індичку, рибу (тунець і лосось), різні сорти сиру з низьким вмістом жиру (наприклад, Моцарелла), свинячу корейку, тофу, квасоля, яйця, йогурт, молоко, горіхи і насіння.

med2.ru