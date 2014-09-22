У США з'явився новий протидіабетичний препарат

Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США видала маркетинговий дозвіл на препарат для лікування діабету 2 типу розробки компанії Eli Lilly. Новий лікарський засіб дулаглутид (dulaglutide) з'явиться на ринку під торговим найменуванням Трулісіті (Trulicity).

Як наголошується в прес-релізі контрольного відомства, розробка призначена для контролю рівня глюкози в крові у дорослих пацієнтів, які дотримуються спеціальної дієти і ведуть активний спосіб життя. Препарат розрахований на підшкірне введення один раз на тиждень.

Ефективність та безпечність лікарського засобу були підтверджені результатами клінічних досліджень, в яких взяли участь понад 3,3 тис. пацієнтів, що страждають на діабет 2 типу. Дія дулаглутиду вивчалася при монотерапії і у складі комплексного лікування разом із препаратами-метформіном, сульфанілсечовиною, тіазолідиндіонів і прандіальним інсуліном.

В переліку можливих негативних побічних ефектів дулаглутиду вказується ризик розвитку пухлин щитовидної залози, що було показано на випробуваннях на гризунах. В ході проведення клінічних досліджень, подібні випадки зафіксовані не були.

Незважаючи на позитивне рішення FDA, експерти регуляторного органу вказали компанії-розробнику на необхідність проведення низки додаткових досліджень.

Дулаглутид є аналогом глюкагоноподібного пептиду 1 (GLP-1) тривалої дії.

remedium.ru