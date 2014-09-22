Всі хочуть мати білосніжну голлівудську посмішку. Тому краще знати, які продукти псують наші зуби, щоб не зловживати ними, пише sunny7.ua.

Всім відомо, що їжа, яку ми їмо, здатна принести користь або шкоду нашому організму. Якщо ви любите снідати кавою з сигаретою, така звичка помітно відіб'ється на здоров'ї зубів.

Які продукти псують зуби?

1. Газована вода

Якщо ви звикли запивати їжу газованими напоями, варто відмовитися від цієї звички. Справа в тому, що в ній міститься дуже багато цукру, такий продукт псує не тільки наші зуби, але й має негативний вплив на весь організм.

2. Біле вино

Часто можна почути, що червоне вино шкодить нашій посмішці, але не тільки воно. У білому вині міститься висока кислотність, яка призводить до витончення емалі зуба. Особливо небезпечні солодкі білі вина, для їх приємного солодкого смаку кладуть цукор, щоб збалансувати кислоту. Часте вживання може призвести до того, що з'являться мікроскопічні заглиблення в емалі і надалі, зуби будуть дуже сприйнятливі до їжі.

3. Ягоди

Безперечно, ягоди дуже корисні для нашого організму, але становлять небезпеку для наших зубів. Цей продукт псує емаль, фарбуючи її.

4. Лимон

Як часто ви чуєте пораду: щоб відбілити зуби, потрібно їсти лимони. Пробували? Якщо ще не встигли, тоді й не радимо. Справа в тому, що кислота, яка міститься в лимоні, негативно впливає на емаль, вона стане більш пористою.

5. Липкі продукти

Тістечка, печива з великим вмістом масла і маргарину, цукерки, шоколадні батончики - це все відноситься до липких продуктів, які здатні залишатися в порожнині рота протягом 3-4 годин. Ці продукти псують зуби, так як практично не піддаються впливу слини.

6. Нічні перекуси

Крім того, що нічні перекуси не найкращим чином впливають на нашу фігуру, вони ще псують наші зуби. У вечірній час робота слинних залоз сповільнюється і, природно, кількості слини не вистачає для «відмивання» порожнини рота, що негативно впливає на здоров'я наших зубів.