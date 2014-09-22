В Криму на 23 та 24 вересня оголошено штормове попередження
16:14, 22 вересня 2014Зарубіжні новини
2
Погода погіршиться у зв'язку з переміщенням активного циклону з північного заходу
Фото: УНІАН
Штормове попередження оголосили синоптики для Криму на 23 та 24 вересня.
Як повідомляє сайт Кримського гідрометеоцентру, зокрема, 23 вересня очікуються сильні, місцями дуже сильні дощі, грози, посилення північно-західного вітру 25-30 м/с.
24 вересня вітер посилиться до 35 м/с, зниження температури повітря на 8-10 градусів.
«Погода погіршиться у зв'язку з переміщенням активного циклону з північного заходу», - повідомляють синоптики.
За їхніми даними, 25 вересня дощі припиняться та вітер послабшає лише в п’ятницю, 26 вересня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter