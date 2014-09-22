В Криму на 23 та 24 вересня оголошено штормове попередження

Штормове попередження оголосили синоптики для Криму на 23 та 24 вересня.

Як повідомляє сайт Кримського гідрометеоцентру, зокрема, 23 вересня очікуються сильні, місцями дуже сильні дощі, грози, посилення північно-західного вітру 25-30 м/с.

24 вересня вітер посилиться до 35 м/с, зниження температури повітря на 8-10 градусів.

«Погода погіршиться у зв'язку з переміщенням активного циклону з північного заходу», - повідомляють синоптики.

За їхніми даними, 25 вересня дощі припиняться та вітер послабшає лише в п’ятницю, 26 вересня.