Які продукти допоможуть підбадьоритися краще за каву

Кава вранці, кава в обід, кава ввечері...Така кількість кофеїну до добра явно не доведе, але як бути, якщо після пробудження так складно налаштуватися на новий день, а вже до обіду знову тягне спати? Вихід є - каву замінять корисні і легкі продукти, які не приносять шкоди здоров'ю, пише nashpilkah.com.ua.

До речі, такі продукти діють краще кофеїну в кілька разів. Отже, що ж потрібно їсти і пити, щоб залишатися бадьорою і активною протягом всього дня?

Вода. Краще - холодна або кімнатної температури. Випийте склянку води вранці відразу ж після пробудження - вона зніме симптоми зневоднення і допоможе прокинутися.

Чорний шоколад. Гормони радості зроблять день світлим і радісним.

Апельсиновий, грейпфрутовий соки. Навіть соки з упаковок діють краще кофеїну, стимулюють мозкову діяльність і насичують організм енергією.

Зелений чай. Напій містить більше кофеїну, ніж сама кава. Плюс, чай стимулює обмін речовин і допомагає мисленню, не викликаючи звикання.

Яблука, банани - смачні і корисні ранкові перекуси для зміцнення імунітету і заряду бадьорості.