Названа ідеальна висота каблука. Вчені розрахували ідеальну висоту підборів. Ні для кого не секрет, що туфлі на підборах роблять жінку більш привабливою і сексуальною. Але часто заради такої краси доводиться жертвувати здоров'ям. Як же бути?

Ортопед Майкл О'Ніл з'ясував, що негативний вплив на здоров'я можна мінімізувати, якщо вибрати невисокий каблук, пише infosmi.net. Провівши дослідження, Майкл О'Ніл з'ясував, що каблук заввишки 2,5 сантиметра є ідеальним для жінки. Більш того, ходити у взутті на підборах такої висоти навіть більш корисно, ніж у взутті на плоскій підошві. Краще всього, якщо ви будете носити взуття на підборах не довше 20 хвилин, далі потрібно робити невелику перерву.

А що буде, якщо носити каблук більш високий? «При ходьбі через високі підбори доводиться піднімати п'ятку вище. І по мірі того, як людина це робить, центр ваги зміщується вперед. Щоб це компенсувати, людина вигинає низ спини - це змінює положення хребта», - пояснює О'Ніл.

Далі любительці високих підборів загрожує ішіас - защемлення і запалення сідничного нерва в попереково-крижовому відділі хребта.

А британський медик і тренер з фітнесу Даск Мій (Dax Moy) запевняє, що носіння високих каблуків може призвести до погіршення фертильності. «Якщо при ходьбі ви почуваєте себе незручно, то це може призвести до порушення менструації, посилити біль перед і під час місячних і як результат вплинути на здатність до зачаття», - говорить фахівець.

Дітям же носити взуття на підборах взагалі протипоказано. У цьому віці організм тільки формується, і носіння неправильного взуття може призвести до непоправних наслідків.