Правда підвищує самопочуття

Іноді простіше сказати все, як є, ніж вигадувати виправдання і переживати з цього приводу. Як пише comments.ua з посиланням на «Passion.ru», до такого висновку прийшли психологи з американського Університету Нотр-Дам.

Вчені провели експеримент за участю людей різного віку. Добровольців розділили на дві групи. Учасників з першої групи попросили не брехати протягом 10 днів, інші добровольці увійшли в контрольну групу. Всі учасники експерименту кілька разів відвідали лабораторію, де проходили обстеження стану здоров'я, також їх перевіряли на детекторі брехні.

У результаті з'ясувалося, що люди, які протягом умовлених 10 днів брехали менше звичайного, стали почувати себе краще. Вони також зізналися, що покращився не тільки стан здоров'я, але й особисті стосунки. Для багатьох із них говорити правду про причини запізнення або виконаного доручення виявилося набагато простіше, ніж придумувати брехливе виправдання і переживати з цього приводу.

У свою чергу, учені з Вашингтонського університету в Сіетлі і клініки Мейо в Рочестері додали, що в деяких випадках брехня може бути смертельно небезпечною. Наприклад, на прийомі у лікаря, якому необхідно чесно розповісти про свої проблеми.