Відомі солодощі допоможуть вивести шлаки і токсини

Улюблений дітьми і дорослими продукт - мармелад, як раз відноситься до числа недооцінених солодощів. Як з'ясувалося, саме мармелад сприяє очищенню організму від шлаків і токсинів, а значить - комплексному оздоровленню і швидкому схудненню, пише nashpilkah.com.ua.

В осінньо-зимовий період шлаки і токсини виводяться набагато повільніше, за рахунок чого ви можете відчувати сильну втому і загострення хронічних захворювань. Мармелад, желе та варення з фруктів якраз допомагають зміцнити організм і зробити більш ефективним процес очищення.

Крім мармеладу, очищення тіла і допомагає схудненню популярний напій зелений кава з імбиром, який завдяки удосконаленій формулі зробить ваше тіло позбавленим неприємних жирових відкладень в проблемних місцях дуже швидко.

На жаль, солодощі негативно впливають на відтінок і стан зубів, і звичайна паста не може впоратися з цією проблемою. На щастя, відбілити зуби можна в домашніх умовах.